La première édition de la Ligue africaine de basket-ball aura lieu au Rwanda en mai, après un retard de plus d'un an dû à la pandémie de coronavirus.

La nouvelle date pour le tournoi à 12 équipes a été annoncée lundi par la NBA et la FIBA, qui co-organisent l'événement. La Basketball Africa League (BAL) débutera le 16 mai et la finale aura lieu le 30 mai. La BAL est la première collaboration de la NBA pour gérer une ligue en dehors d'Amérique du Nord. Elle devait débuter en mars 2020, au moment où la pandémie atteignait l'Afrique.

Les matchs se dérouleront désormais tous à la Kigali Arena, dans la capitale rwandaise. Ils devaient être répartis dans sept pays, l'Égypte, le Sénégal, le Nigeria, l'Angola, le Maroc et la Tunisie accueillant les premières phases du tournoi et le Rwanda organisant un Final Four. Le format a également été modifié, les équipes étant désormais réparties en trois groupes de quatre. Huit équipes se qualifieront pour les éliminatoires, qui seront des matchs à élimination directe.

La BAL a déclaré avoir créé des "protocoles de santé et de sécurité solides pour les 12 équipes et le personnel se rendant au Rwanda" afin de faire face à la menace du coronavirus. Elle a précisé que ses protocoles étaient fondés sur les conseils de l'Organisation mondiale de la santé et du Centres africain de contrôle et de prévention des maladies, ainsi que sur les avis de responsables de la santé publique et d'experts médicaux.

La Fédération internationale de basket-ball (FIBA) a organisé sans problème majeur un tournoi de qualification pour le championnat d'Afrique au Rwanda à la fin de l'année dernière, en pleine pandémie. Cette expérience "contribuera à la sécurité et au succès de la saison inaugurale de la BAL", a déclaré Anibal Manave, président de FIBA Afrique et du conseil d'administration de la BAL.

La première saison de la ligue mettra en vedette les champions nationaux d'Angola, d'Égypte, du Maroc, du Nigeria, du Sénégal et de la Tunisie. Six autres équipes d'Algérie, du Cameroun, de Madagascar, du Mali, du Mozambique et du Rwanda ont participé aux qualifications en 2019.