France : procès du bombardement de Bouaké

Que s’est-il réellement passé le 6 novembre 2004 à Bouaké en Côte d’Ivoire. Plus de 16 ans après le bombardement de la base militaire française, le procès des pilotes accusés de cette attaque a débuté ce lundi à Paris.

"Ce procès aurait pu être fini, terminé en 2005, maximum en 2006, on aurait pu éventuellement connaître exactement qui sont les commanditaires qu'on ne connaît pas du tout jusqu'à maintenant, c'est simple. Et pourquoi on ne les connaît pas, parce qu'on a tout fait pour ne pas les connaître. Et quand on fait tout pour ne pas connaître les commanditaires, là, on se pose des questions - qui sont les réels responsables du bombardement de Bouaké - tout en sachant que Gbagbo n'y était pour rien et ça ils le savaient dès la première seconde" explique maître Jean Balan, un des avocats des parties civiles.

Beaucoup de zones d'ombre subsistent autour de cette attaque qui a coûté la vie à 9 soldats français.

Les pilotes accusés du bombardement ne seront pas présents à ce procès 2 seraient morts et les 2 autres seraient introuvables. Mais les parties civiles espèrent malgré tout obtenir des réponses dans cette affaire qui a été à l'origine d'une crise sans précédent entre la France et la Côte d'Ivoire.