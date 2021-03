Ouganda : un camion de dépistage du cancer du sein [Inspire Africa]

Dans cet épisode d'Inspire Africa présenté par Jerry Fisayo Bambi, l'histoire d'une camionnette à Kampala à l’intérieur de laquelle on effectue des dépistages gratuits du cancer du sein. Un photographe au Gabon capture la beauté naturelle et culturelle du pays. Notre journaliste s'entretient avec Mukond le teri Dumela, fondateur d’un projet visant à enseigner et à numériser la langue Shitsonga en Afrique du Sud.

Une camionnette** effectue des tests de **mammographie

À Kampala, en Ouganda, on peut croiser une camionnette à l’intérieur de laquelle s’effectue des mammographies. Grâce au programme communautaire global sur le cancer de l'institut ougandais du cancer, beaucoup ont maintenant la chance de survivre grâce à la détection précoce du cancer du sein.

La nature gabonaise dans un cliché

Les œuvres du photographe gabonais Serge Ebeza captivent la beauté des forêts et des villes du Gabon. Mais ce n'est pas tout, certaines de ses images contribuent désormais à susciter des discussions autour de la déforestation et du tourisme.