Nigeria : appel pour plus d'actions contre le cancer

Plusieurs groupes ont appelé au Nigeria, à l’intensification de la lutte contre le cancer à la faveur de la journée mondiale consacrée à la lutte contre cette pathologie célébrée ce 4 février. Tant la maladie fait progresse dans le pays le plus peuplé du continent.

L'histoire d'Oluchi Onyekwere permet de rappeler l'existence et l’impact du cancer au Nigeria.

Cette étudiante de l'école d'infirmières de Lagos University Teaching Hospital (LUTH) a vaincu le cancer il y a huit ans. Son expérience de la lutte contre la maladie lui a donné envie de devenir infirmière. ‘’ Le combat n'a pas été facile, il a même été très difficile. J'ai donc voulu devenir infirmière pour sauver des guerriers’’, explique l’étudiante en fin de formation.

Selon un rapport de l'Observatoire mondial du cancer, le Nigeria a enregistré 124 815 nouveaux cas de cancer pour 78 899 décès en 2020.

‘’ Le cancer est une maladie vraiment grave. La recherche est toujours en cours pour trouver de nouvelles méthodes de lutter contre cette maladie’’, explique Ifeanyi Chukwuma, directrice du programme Sebeccly Cancer Care au Nigeria.

Pour ce médecin, la détection précoce et la sensibilisation sont importantes pour combattre la maladie.

‘’Le dépistage est très important pour détecter le cancer très tôt ou même avant qu'il ne se développe. Il permet de le détecter à un stade très précoce, de sorte que le traitement est plus facile et moins coûteux. Par exemple, pour le cancer colorectal, à partir de 50 ans, on fait une coloscopie, c'est-à-dire qu'on introduit une caméra dans l'anus tous les dix ans, ce qui permet de détecter toute lésion précancéreuse ou tout polype et de l'enlever avant qu'il ne devienne un cancer, contrairement à quelqu'un qui ne le fait pas.’’, explique Fejiro Ogoh, Médecin-conseil principal.

Pour marquer la journée du cancer de cette année, plusieurs groupes et associations ont organisé des activités telles que le dépistage, les tests et la sensibilisation des populations sur les dangers du cancer au Nigeria.