Covid-19 : des variants britannique et sud-africain découverts au Rwanda

Le Rwanda a détecté ses 12 premiers cas de coronavirus issus des variants sud-africain et britannique, a annoncé dimanche le ministre de la santé.

Daniel Ngamije a déclaré dans une allocution télévisée que ses cas avaient été décelés chez des patients internationaux entrés récemment dans le pays.

Deux cas du variant britannique ont été confirmés, tandis que 10 autres personnes ont été testées positives à la souche sud-africaine, a-t-il précisé.

"A ce jour, il n'y a aucune confirmation sur le taux de propagation de ces variants. Les voyageurs ont été isolés pour contenir cette propagation."

Daniel Ngamije a déclaré que les 12 patients avaient complètement récupéré et n'avaient pas eu le temps d'infecter d'autres personnes.

Pourquoi les virus mutent-ils ?

Il existe actuellement trois nouveaux variants du Covid-19, l'un détecté au Royaume-Uni, l'autre en Afrique du Sud et le dernier au Brésil.

Ces variants semblent se propager plus facilement et plus rapidement entre les personnes, ce qui a provoqué une recrudescence des infections. Beaucoup se demandent également si les vaccins actuels seront aussi efficaces, mais les scientifiques sont plutôt confiants.

Le Rwanda a confirmé 20 828 cas et 290 décès, selon l'Organisation mondiale de la santé. Plus de 334 000 personnes ont été vaccinées contre la maladie au Rwanda.