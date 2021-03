La série britannique Bulletproof débarque en Afrique du Sud

La troisième saison de la série policière se déroule dans la ville du Cap en Afrique du Sud.

Le duo de policiers britanniquesBishop et Pike pose ses valises dans la ville du Cap sur la côte sud-africaine pour cette troisième saison. Un choix largement dû à Ashley Walters, scénariste et acteur de la série.

"J'ai en quelque sorte poussé pour l'Afrique du Sud" confie t-il. "Noel avait quelques réserves. Il n'y était jamais allé, et moi j'y étais allé deux ou trois fois, mais il avait beaucoup entendu parler de ce pays. Nous connaissions tous les deux l'histoire de l'Afrique du Sud, les problèmes qu'il y avait là-bas. La disparité entre les riches et les pauvres, le racisme... Mais j'ai aussi compris à quel point ce serait pittoresque et important visuellement pour la série et aussi la valeur que ça apporterait. Donc, nous sommes arrivés à la conclusion que l'on devait y aller et nous l'avons fait. Et c'était incroyable. C'est la meilleure chose que nous ayons faite pour la série jusqu'à présent" affirme l'acteur britannique.

Alors en vacances en Afrique du Sud, les deux détectives incarné par Noel Clarke et Ashley Walters se retrouvent rapidement entraîné dans une affaire d'enlèvement. S'entame alors une course contre-la-montre au milieu des townships de la ville du Cap.

Un tournant sud-africain qui a séduit les acteurs et les producteurs de la série.

"On s'attendait à ce que ce soit difficile. Mais en fait, l'Afrique du Sud dispose d'une infrastructure vraiment brillante en matière de télévision et de cinéma, et elle est très expérimentée. Les équipes sont formidables. Elles sont parfois trop enthousiastes et elles veulent vraiment donner le meilleur d'elles-mêmes. Et c'est ce qu'ils ont fait pour nous. C'était, étonnamment facile la plupart du temps" affirme Ashley Walters.

La troisième saison de Bulletproof est déjà disponible en streaming aux Etats Unis.