Les sénégalais appelés à "descendre dans la rue" (M2D)

Les tensions restent vives au Sénégal et l’apaisement ne semble pas être à l’ordre du jour, notamment pour le collectif formé après l'arrestation du principal opposant au pouvoir, Ousmane Sonko. Le Mouvement de défense de la démocratie (M2D) appelle à de nouvelles manifestations.

"Le M2D appelle le peuple sénégalais à descendre massivement dans les rues de Dakar et dans les régions, départements, communes et villages pendant 3 jours à compter du lundi 8 mars, jour de lutte et d’affirmation des droits des femmes. Elles sont invitées à sortir et à marcher au côté de leurs petits-enfants et enfants pour les aider dans leur quête d’un avenir meilleur. Résistons", a dit Ndèye Fatou Blondin Diop, membre du M2D.

Actes de saccage et de pillage, heurts entre manifestants et forces de l’ordre, le Sénégal connaît depuis quelques jours ses pires troubles depuis des années. Le M2D tient le président Macky Sall pour responsable, allant jsuqu’à le qualifier "d'apprenti dictateur".

"Ce président n’a plus ni la dignité morale ni assez d’éthique pour être le président du Sénégal. Quand on se permet de fomenter ou de fermer les yeux sur un complot aussi sordide, d’encadrer ceux qui l’ont fait, de les parrainer et de conduire notre pays dans une situation telle et inédite qui a occasionné des troubles graves à l’ordre public et entraîné la mort de Sénégalais. Un tel homme n’a plus la dignité morale indispensable pour être le président de la République", ajoute un autre membre du M2D, Cheikh Tidiane Dièye.

C’est lundi également qu’Ousmane Sonko doit être présenté à un juge. La décision du magistrat de le relâcher ou de l'écrouer s'annonce lourde de conséquences.