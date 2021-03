L'économie rwandaise en récession [Business Africa]

Dans ce numéro de Business Africa, nous évoquons le cas du Rwanda, qui adopte un plan de relance économique de plusieurs millions de dollars alors que le pays paie un lourd tribut aux restrictions contre la Covid-19. Nous aurons les explications d’un membre du Conseil de développement de ce pays. Au Cameroun, un jeune entrepreneur se lance dans l'aquaculture industrielle pour réduire les importations massives de poisson. Et nous parlerons des défis de la première femme et première Africaine élue à la tête l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le Dr Ngozi Okonjo-Iweala, qui a pris ses fonctions le 1er mars.

L'économie du Rwanda est en récession alors que les restrictions imposées pour enrayer le coronavirus font peser une pression sur l'économie. Des milliers de personnes sont au chômage et risquent de tomber dans la pauvreté. Des analystes exhortent le gouvernement à prendre des mesures supplémentaires pour stimuler la croissance dans ce pays d'Afrique de l'Est. Le commerce de détail, les loisirs, l'hôtellerie et le tourisme sont des secteurs clés durement touchés.

Le pays de 12 millions d'habitants a mis en place des mesures strictes depuis le début de la pandémie de Covid-19. Cependant, la population rwandaise a ressenti les effets de ces mesures - avec 5% de chômeurs supplémentaires depuis le début de la crise sanitaire, soit 550 000 personnes en 2021. Plus de 80 % des personnes sans emploi se trouvent dans les zones rurales, selon les données publiées par la Banque mondiale. La pandémie a touché tous les secteurs du pays, y compris les services, les petites et moyennes entreprises, et l'industrie des loisirs et du tourisme.

L'activité s'est considérablement réduite, le centre technologique de l'Afrique étant en panne, ce qui a entraîné une baisse notable de la croissance. Le gouvernement a adopté un plan de relance économique estimé à 900 millions USD - dont la mise en œuvre s'étendra sur les deux exercices fiscaux 2019/20 et 2020/21. « Le tourisme a été la principale source de devises et, lorsque la pandémie s'est déclenchée, ce secteur a été fortement touché. Si vous regardez la croissance que nous avons connue en 2019, vous parlez d'une croissance économique de 9,4 %, mais si vous regardez les chiffres de 2020, nous prévoyons un taux de croissance qui sera même inférieur à 2 % », déclare Zephanie Niyonkuru, directrice générale adjointe du Conseil de développement du Rwanda.

L'aquaculture industrielle du Cameroun

Le Cameroun importe environ 180 000 tonnes de poisson par an. Selon l'Institut national des Statistiques, cela représente environ 180 000 tonnes de poisson par an. L'importation est évaluée à plus de 200 millions de dollars. La nation ouest-africaine produit plus d'un million de tonnes de poisson par an. Cependant, elle reste dépendante du poisson importé du Sénégal, de la Mauritanie et de l'Irlande. Dans le sud-ouest du Cameroun, un jeune entrepreneur a lancé un projet d'aquaculture industrielle.

Boris Kamgo espère aider le pays à réduire ses importations de poisson. "Nous formons le plus grand nombre possible de jeunes à se reconvertir dans la production industrielle, pour réduire au maximum les importations qui détruisent notre monnaie. Et ce que nous faisons maintenant, c'est nous développer, suite à l'appel à manifestation d'intérêt que le gouvernement a lancé pour augmenter la production intensive au Cameroun et dans la sous-région". Selon notre correspondant Lambert Ngouanfo, de jeunes entrepreneurs comme Boris Kamgo pensent que les petites exploitations comme celle-ci rendront le Cameroun autosuffisant. "Avec de petites exploitations, les Camerounais pourront produire plus et être moins dépendants des importations étrangères."

La feuille de route du Dr Ngozi Okonjo-Iweala

Un moment historique pour les femmes. Le lundi 1er mars, le gourou de la finance d'origine nigériane a pris ses fonctions de directeur général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Le Dr Ngozi Okonjo-Iweala dirige un organisme mondial qui connaît actuellement d'énormes revers : la pandémie mondiale et la crise économique qui s'ensuit. Elle a déclaré aux journalistes, dès son premier jour de travail, qu'elle était prête et qu’elle cherche à conclure un accord sur la pêche.

Priscilla Bonsu, conseillère juridique, estime que la nouvelle directrice générale devra redéfinir le rôle de l’OMC dans les circonstances actuelles. "En tant que communauté mondiale, nous sommes actuellement confrontés à une récession mondiale basée sur la pandémie mondiale. Nous avons remarqué que les pays se sont concentrés sur leurs propres marchés locaux et intérieurs au lieu de regarder de l'autre côté de la frontière et de considérer les marchés de leurs pays voisins ou de tout autre pays. Nous avons également remarqué qu'un certain nombre de restrictions commerciales ont été mises en place par plusieurs pays afin de protéger leurs marchés locaux et intérieurs."

L'ancienne ministre des Finances du Nigeria promet de donner la priorité aux règles commerciales sur la distribution du vaccin contre la Covid-19. Lors de son premier jour de travail, elle a exprimé son espoir de conclure un accord sur la réduction des subventions à la pêche cette année, après deux décennies de négociations. Cependant, certains analystes doutent de sa capacité à relancer l'organisme avec des défis tels que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.