Le Français Joakim Noah range ses baskets

Le pivot franco-américain Joakim Noah, deux fois sélectionné pour le All-Star Game et désigné meilleur défenseur de la NBA en 2014, a mis fin à sa carrière à 36 ans, après treize saisons passées dans la ligue nord-américaine de basket.

Libéré de son contrat avec les Los Angeles Clippers, alors qu'il disposait d'une année supplémentaire de contrat non garantie, la perspective de voir Noah ranger ses baskets était attendue.

Selon The Athletic, Joakim Noah souhaiterait acter sa retraite sous le maillot des Bulls, comme l'avait fait l'ancien Celtic Paul Pierce, qui avait signé un ultime contrat d'un jour avec Boston.

Au total, Noah drafté en 9e position en juin 2007 après avoir été deux fois champion universitaire NCAA avec les Gators de Floride en 2006 et 2007, a disputé les play-offs six fois d'affilée de 2009 à 2014 avec les Bulls.

En 2014, quand il remporte le trophée de meilleur défenseur de la ligue - il est monté à 618 rebonds avec les Bulls cette saison-là, il fait aussi partie du meilleur cinq, fort d'une moyenne de 13 points, 11 rebonds, 5 passes, plus d’un contre et d’une interception par match. Il est même 4e des votes pour le titre de MVP.

En 2016, il suit Rose à New York, la ville où il est né le 25 février 1985. Mais le projet du président des Knicks, Phil Jackson, ancien coach aux onze bagues - six avec les Bulls et cinq avec les Lakers, est un fiasco. Et pour ne rien arranger, il écope d'une suspension de 20 matches en mars 2017 après avoir été contrôlé positif à une substance prohibée.