Nigeria : plusieurs jeunes filles enlevées dans le Nord-ouest

Information de dernière minute, actualisations en cours

Dans le nord-ouest du Nigeria, de nombreuses jeunes filles ont été kidnappées de leurs dortoirs, ce vendredi dans l'état de Zamfara.

Les élèves de l'école secondaire de Jangebe enlevées seraient au nombre de 300, selon les déclarations de professeurs et certains parents. Ce nouveau kidnapping de masse serait l'oeuvre de groupes armés, appelés des bandits qui terrorisent les populations, volent du bétail et pillent les villages, pour des rançons. Ces bandes criminelles se cachent souvent dans des camps dans la forêt de Rugu, qui s'étend sur quatre Etats du nord et du centre du Nigeria: ceux de Katsina, de Zamfara, de Kaduna, et du Niger.

La semaine dernière, 42 enfants ont été enlevés dans l'Etat du Niger, dans le centre-ouest du Nigeria, et plus de 300 garçons avaient également été enlevés début décembre à Kankara dans l'Etat de Katsina.

Ces bandes criminelles sont motivées par l'appât du gain, mais certaines ont tissé des liens forts avec les groupes jihadistes présents dans le nord-est.

Ces violences criminelles ont fait plus de 8.000 morts depuis 2011, et forcé plus de 200.000 personnes à fuir leur domicile, selon un rapport du groupe de réflexion International Crisis Group (ICG) publié en mai 2020.