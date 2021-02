Afrique du Sud : 688 millions de dollars pour combattre la Covid-19

L'Afrique du Sud débloque 688 millions de dollars pour sa campagne de vaccination contre le coronavirus. C'est la somme qu'a confirmé le ministre des Finances, Tito Mboweni, ce mercredi lors de la présentation du Budget au Parlement.

L'Afrique du Sud, à l'économie durement plombée par la Covid-19, a fait de la vaccination une priorité dans son budget annuel, un exercice de funambule consistant à lutter contre la pandémie tout en évitant d'aggraver l'endettement. Le ministre des Finances, Tito Mboweni, a annoncé que le pays allouera 688 millions de dollars au programme de vaccination contre le coronavirus. Une enveloppe supplémentaire de près de 389 millions de dollars sera consacrée à stimuler l'emploi des jeunes.

"Nous allouons plus de dix milliards de rands pour l'achat et la livraison de vaccins au cours des deux prochaines années. Dans ce cadre, nous fournissons le budget nécessaire à la campagne de vaccination de l'Afrique du Sud, qui nous permettra de sortir des restrictions imposées à l'activité économique", a déclaré Tito Mboweni, sous un tonnerre d’applaudissements. Selon le ministre des Finances, l'économie sud-africaine devrait rebondir de 3,3 % en 2021, après une contraction de 7,2 % en 2020 et une moyenne d'environ 1,9 % sur les deux dernières années. "Notre programme de réformes structurelles, tel qu'il est articulé dans le plan de reconstruction et de relance économique, vise à supprimer ces freins à la croissance économique", a-t-il ajouté.

D'importantes hausses des taxes ont également été annoncées pour combler "le plus grand déficit fiscal jamais enregistré", notamment sur l'alcool, le carburant et le tabac. Une mesure qui va "augmenter le coût de la vie pour tous les Sud-Africains", a réagi le premier parti d'opposition, l'Alliance démocratique (DA), dans un communiqué.

Chômage à 32,5%

Pays le plus touché du continent, l’Afrique du Sud a recensé plus de 49 523 décès liés au coronavirus. Le gouvernement prévoit de vacciner les 2/3 de sa population de 59 millions d’habitants alors que le taux de chômage a franchi la barre de 32,5%. La dette publique devrait atteindre plus de 80% du PIB cette année, selon les prévisions.

Avant la présentation du Budget, plusieurs manifestations contre le chômage ont eu lieu dans le pays, à l'appel des syndicats. Au Cap, la police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser des manifestants qui marchaient vers le Parlement.À l'hôpital de Soweto, une centaine de personnes en chemise rouge ont dansé et entonné des chants de lutte contre l'apartheid, en solidarité avec le personnel médical sous-payé et épuisé par la crise sanitaire.

L'Afrique du Sud avait rapidement déclaré "l'état de catastrophe" après l'apparition du virus en mars sur le continent. Le gouvernement a mis en place un des confinements les plus stricts au monde. Les premières vaccinations ont démarré la semaine dernière, un plan d'immunisation une nouvelle fois jugé "trop lent, trop peu, trop tard" par l'opposition. Mais en tentant de se protéger de l'épidémie, le pays s'est également fermé aux touristes et aux capitaux étrangers.

En Afrique, où l'arrêt brutal de l'économie mondiale lié à la crise du Covid-19 a frappé de plein fouet les revenus des pays émergents, les économistes des Nations unies annonçaient en 2020 une chute des investissements directs étrangers de 25% à 40%. Un retrait significatif pour l'Afrique du Sud, qui tire 8% de son PIB des exportations de minerais et de métaux. Le gouvernement est également confronté à des besoins croissants de la part d'entreprises publiques en difficulté, comme la compagnie d'électricité Eskom.