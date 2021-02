Course contre la montre pour sauver les rhinoceros blancs du Nord

Une course contre la montre est lancée pour sauver les rhinocéros blancs du Nord de l’extinction. Najin et Fatu, les deux derniers rhinocéros blancs du Nord de la planète, sont des femelles incapables de porter une grossesse. Le dernier mâle est mort en 2018.

Dans la réserve d’Ol Pejeta, au centre du Kenya, les gardes forestiers s’occupent des deux dernières femelles de l’espèce. "Prendre soin des deux derniers rhinocéros blancs du Nord est un symbole clair de ce que signifie l'extinction. Ces animaux ne peuvent s’exprimer et nous parlons en leur nom pour essayer d'enrayer leur extinction. Non seulement celle des rhinocéros, mais aussi celles d’autres espèces d'animales", déclare Zacharia Mutai.

Des scientifiques espèrent réaliser une fécondation in vitro avec les ovules des deux dernières femelles, et du sperme recueilli sur des males blanc du Nord avant leur disparition. L’année dernière, trois embryons ont été créés malgré les limites imposées par la pandémie de coronavirus. Leur implantation se fera sur un rhinoceros blanc du Sud pour une grossesses de substitution.

Ceux qui participent à l'effort sont à court de temps, car Najin, qui a maintenant 32 ans, vieillit et ses ovules ne seront bientôt plus viables. "Le temps joue contre nous. Les deux femelles vieillissent de jour en jour. Najin ne sera probablement pas utilisée pour ses ovules ne sont plus viables en raison de son âge. Nous manquons donc de temps. Nous devons continuer. Nous faisons de notre mieux et espérons qu'un jour nous pourrons faire état d'une grossesse réussie. Et par la suite de la naissance d'au moins un ou sinon plus, de petits rhinocéros blanc du Nord", avance Richard Vigne, directeur général de la réserve d'Ol Pejeta.

Les rhinoceros ont payé un lourd tribut à des décennies de braconnage pour les prétendues propriétés curatives de leurs cornes, également un matériau très prisé pour les sculptures. Les rhinocéros blancs du Sud et le rhinocéros noir sont également la proie des braconniers, le premier étant inscrit comme quasi-menacé sur la liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), le second étant en danger critique d'extinction.