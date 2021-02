Egypte : une famille victime d'un naufrage près d'Alexandrie

Lundi en Egypte, un bateau a chaviré dans un lac près de la ville d'Alexandrie, en pleine Méditerranée.

Le bilan est pour l’heure d’au moins cinq morts, dont trois enfants, âgés de 1 an, 1 an et demi et 4 ans.

Les sauveteurs recherchent toujours les autres personnes disparues sur le lac

" Trois corps sont parvenus aux hôpitaux publics et deux autres sont arrivés dans des hôpitaux privés. Les cinq qui sont morts ainsi que les trois autres qui ont été blessés ont été emmenés à l'hôpital. Le nombre de personnes disparues n'a pas été précisé. Nous sommes ici et nous sommes préparés avec quatre équipes de secours qui travaillent déjà et quatre autres ambulances" a déclaré le gouverneur d'Alexandrie, Mohammed el-Sharif.

La cause du chavirement n’est pas encore officielle, mais le gouverneur a déclaré que le bateau était petit et surchargé.

De plus de nombreux bateaux sur le lac fonctionnent sans permis.

Le quotidien d'Etat al-Ahram a indiqué que le bateau transportait au moins 19 personnes, toutes de la même famille.

En juillet, onze personnes se sont noyées sur une plage d'Alexandrie connue pour sa jetée rocheuse et ses eaux rapides.