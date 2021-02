Le retour de la reine du funk Chaka Khan

Connue comme la reine du funk, Chaka Khan a eu une longue et célèbre carrière qui a débuté dans les années 1970 et se poursuit, aujourd'hui, la chanteuse américaine revient sur scène avec un Best of de ses derniers succès dont Epiphany, sorti il y a 25 ans.

La chanteuse de 67 ans a décidé de remettre au goût du jour l'emblématique album dont le titre phare était "I'm Every Woman", la clé de sa longévité dans l'industrie de la musique.

Soyons clairs, je suis heureuse que cet album sorte, je suis plus honorée que cela se fasse alors que nous célébrons le mois consacré à l'histoire des Noirs, ce qui n'était pas le cas avant, mieux on le fait mieux c'est.

Sorti en 1978, "I'm Every Woman" a été le premier succès solo de Khan, devenant un hymne international pour les femmes du monde entier. Un autre succès sorti cette fois en 1984 "Through the Fire", co-écrit par David Foster, Tom Keane et Cynthia Weil.

Oui, c'est vrai. J'étais une panthère noire dans les années 60. J'ai ouvert un petit café gratuit pour enfants à Chicago. J'ai vendu des papiers pour les panthères noires. Fred Hampton était mon grand ami et ils l'ont massacré. Je suis allée à tous les rassemblements.

Tout au long de sa carrière, Chaka Khan a été confrontée au fanatisme, au racisme et au sexisme dans l'industrie de la musique. Elle a également réussi à traverser plusieurs hauts et bas personnels, dont la toxicomanie et l'alcoolisme.

Je me souviens qu'il y a cinq ans, mes petits-enfants me disaient : Nous n'avons pas eu la chance de marcher comme vous l'avez fait, nous voulons marcher. Je leur disais : vous aurez votre chance". Et ils l'ont eue. Alors, je suis honorée, je suis vraiment honorée et si heureuse, c'est un grand honneur, pour moi de voir tout ce qui passe en ce moment , comment les choses évoluent, vous savez. Vos yeux sont grands ouverts, gardez les yeux grands ouverts.

La chanteuse a sorti en tout 13 albums et 41 singles en solo. Son dernier disque dénommé Hello Happiness en 2019, avec le single Like Sugar. Le Best of de Khan sur disque vinyle sortira le 26 février prochain.