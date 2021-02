LDC UEFA : la soirée de Mbappé, Salah et Mané

Il a signé un récital sur la pelouse du Nou Camp, digne des plus grands joueurs de la planète. Mardi soir, Kylian Mbappé a fait chuter quasiment à lui tout seul le FC Barcelone en signant un triplé lors du 8e de finale aller de la Ligue des champions remporté 4-1 par le Paris Saint-Germain.

L'entraîneur argentin du club français, Mauricio Pochettino a rendu hommage à l'attaquant d'origine algérienne et camerounaise en lâchant une confidence aux journalistes :

_"Après l'échauffement, Kylian était confiant, il m'a demandé "Combien de fois j'avais gagné au Nou Camp durant ma carrière ? Et je lui ai répondu : "Une seule fois, avec l'Espanyol. Alors il m'a dit : "Ce soir, tu vas gagner ici une deuxième fois". Et après le match, il est venu me tomber dans les bras en me disant : " tu vois, je t'avais promis que tu gagnerai ici une deuxième fois". _

Koeman : "ils étaient supérieurs"

Pour le FC Barcelone, cinq fois vainqueur de la compétition, l'affront est de taille et la mission s'annonce quasi insurmontable avec un handicap de trois buts avant le match retour le 10 mars à Paris.

"Ils ont été supérieurs à nous en seconde période," a reconnu l'entraîneur néerlandais du Barça, Ronald Koeman, en conférence de presse. "Ils ont démontré qu'ils formaient une équipe plus complète et plus physique, une équipe extrêmement efficace".

Salah et Mané buteurs

Comme le Paris Saint-Germain, les Anglais du Liverpool FC ont pris une belle option sur les quarts de finale en s'imposant 2-0 face aux Allemands du RB Leipzig dans une rencontre déplacée à Budapest (Hongrie) en raison de la Covid-19. L’Égyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané ont inscrit les deux buts des champions d'Europe 2019.