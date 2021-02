Afrique du Sud : rentrée scolaire sur fond d'inquiétudes

Ce lundi sonnait la rentrée scolaire dans les écoles sud-africaines, les autorités ayant repoussé de quelques semaines le lancement de l'année scolaire 2021 afin de limiter le plus possible les infections liées à la pandémie de coronavirus.

Ce retour en classe est source d'inquiétudes pour une grande majorité de parents. "Je suis contente que mon fils retourne à l'école, mais cela ne m'empêche pas de me poser pas mal de questions sur sa sécurité. Je fais tout de même confiance aux enseignants pour qu'ils prennent soin de nos enfants", raconte cette maman d'un garçon de 8 ans. Un peu plus loin, un père exprime à son tour ses doutes. "S_i cette pandémie continue, nos enfants vont prendre encore plus de retard sur les programmes. Il est prévu qu'ils aillent à l'école seulement un jour sur deux."_

Disparités accrues

L'inquiétude est forte surtout dans les townships où les écoles doivent faire face à des difficultés supplémentaires, telles que la surpopulation et le manque cruel de moyens. "La plupart des parents ici n'ont ni téléphone portable, ni la technologie nécessaire pour suivre des cours à distance", explique un directeur d'école, Mdududzi Gwala. "Dans ces foyers, les enfants ne sont pas aidés pour les devoirs. C'est pour cela qu'il nous faut des assistants d'éducation."

Les associations sud-africaines redoutent que la pandémie de coronavirus accroisse encore un peu plus les disparités et les chances de réussite entre les enfants pauvres et ceux issus des quartiers riches.