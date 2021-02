Pitso Mosimane : " l'Afrique doit être fière de notre 3e place"

En conférence de presse, l'entraîneur sud-africain du club d'Al-Ahly a rendu hommage à ses joueurs. La troisième place décrochée lors du Mondial des clubs (0-0 3-2 TAB face aux Brésiliens de Palmeiras) satisfait pleinement Pitso Mosimane.

"Il ne faut pas oublier que nous avons participé à une Coupe du monde, donc si vous arrivez troisième, cela veut dire quelque chose. Je pense que l'Afrique doit être fière de notre 3e place. On repart du Qatar avec une médaille..." a déclaré le coach d'Al-Ahly.

Différent avec Mané et Salah

Après la défaite 2-0 en demi-finale face au Bayern Munich, le club égyptien a pu se rendre compte que la marche était encore grande pour espérer devenir le premier club africain à inscrire son nom au palmarès de l'épreuve créée en 2000.

" Il est évidemment très difficile de gagner une Coupe du monde des clubs. Nous sommes tombés quand même face au Bayern Munich. Avec le Sénégalais Sadio Mané et l’Égyptien__Mohamed Salah nous aurions peut-être pu proposer autre chose. Mais, soyons réalistes, ne nous voilons pas la face et acceptons notre niveau avec un peu d'humilité et de respect pour le football" a conclu Pitso Mosimane.

Cela n'empêche pas les fans d'Al-Ahly de rêver pouvoir concurrencer un jour le Bayern Munich, vainqueur de l'épreuve pour la deuxième fois après son succès 1-0 sur les Mexicains du Tigres. Le trophée de Champion du monde des clubs sera remis en jeu en décembre prochain au Japon.