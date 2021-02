Enfants soldats : situation toujours préoccupante

L’UNICEF a recensé plus de 170 000 violations dont les enfants ont été victimes au cours des dix dernières années. **Alors que le monde célèbre vendredi, la journée contre l’utilisation des enfants dans des conflits.**

Syrie, Yémen, Somalie, Nigeria, aucours de la dernière décennie, des conflits ont fait rage aux quatre coins du monde.

Et bien qu'ils soient tous différents par leur portée et leurs enjeux, ils ont un point commun : l’implication des enfants.

"J'étais très jeune. Un jour, je revenais des champs avec papa et maman et nous avons été pris dans une embuscade par un groupe armé appelé "Mayi-Mayi". Ils ont menacé mes parents, les ont battus. Et m'ont emmené loin de mes parents dans la forêt.", déclare Pablo, un ancien enfant soldat.

Pablo a passé deux ans dans les mains des milices en République démocratique du Congo. - où les enfants sont souvent utilisés comme boucliers humains pendant les conflits.

"Les moments les plus durs étaient pendant le combat, quand nous devions aller nous battre. Mais c'était aussi très difficile de trouver quelque chose à manger, de trouver un endroit pour dormir. Et il y avait un vrai problème en ce qui concerne les soins médicaux. Il n'y avait pas de soins. Si vous tombiez malade, vous ne pouviez pas aller à l'hôpital. Il fallait trouver des choses dans la forêt pour guérir", explique cet ancien enfant soldat.

Dans le monde, on estime qu'un enfant sur six est touché par un conflit. Et le nombre de ceux qui sont forcés à faire la guerre augmente.

‘’ Le nombre d'enfants soldats a augmenté de 75 % au cours des dix dernières années. L'extrême pauvreté est l'une des principales explications du recrutement d'enfants, car les groupes armés promettent aux enfants et à leurs familles qu'ils seront nourris, qu'ils recevront une éducation. C'est cette promesse qui peut inciter les familles à confier leurs enfants à de tels groupes.’’, Camille Romain des Boscs, directrice de Vision du Monde.

La semaine dernière, un ancien commandant ougandais de la LRA a été reconnu coupable de crimes de guerre

La Cour pénale internationale a rejeté les arguments de la défense selon lesquels Dominic Ongwen - recruté enfant à l'âge de 9 ans - était lui-même une victime.

" Il illustre tout le mal qui est fait à ces enfants. Il montre comment l'enfance est détruite et comment l'enfant passe du statut de victime à celui d'agresseur. Et il souligne l'importance de mettre fin à cette pratique des enfants soldats", souligne Camille Romain des Boscs.

Pablo a eu une seconde chance, pendant sa réinsertion, il a appris la menuiserie et a trouvé une nouvelle voie.

On estime que des centaines de milliers d'enfants resteront coincés dans un cycle de violence sans fin.