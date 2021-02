Joe Biden honore les militaires Afro-Américains

Joe Biden a profité mercredi de son premier déplacement au Pentagone pour visiter, en compagnie de Kamala Harris, l'exposition rendant hommage aux soldats Afro-Américains et célébrer ainsi le traditionnel "Black History Month"

"Février est le mois de l'histoire Afro-Américaine", a annoncé le nouveau président américain. "__Kamala Harris et moi-même allons visiter l'exposition qui honore la longue histoire des Noirs américains qui se sont battus pour ce pays, même si leurs sacrifices n'ont pas toujours été reconnus ou honorés à leur juste valeur. Pourtant ceux-ci ont fait tendre notre pays vers une plus grande égalité. Du courage des affranchis et des esclaves d'origine africaine, qui ont combattu aux côtés des forces coloniales dans notre révolution, aux régiments noirs qui se sont battus pour l'Union et pour leur liberté dans la guerre civile."

Llyod Austin comme symbole

Joe Biden compte ainsi s'appuyer sur son ministre de la défense, Lloyd Austin, premier Afro-Américain à diriger le Pentagone pour faire changer les mentalités.

"__Aujoud'hui, plus de 40 % de nos forces sont composées d'Afro-Américains. Et il est grand temps que toute la diversité et la force de nos troupes se reflètent à tous les étages de notre armée et évidemment aux postes clés de la défense", a conclu le président des Etats-Unis.