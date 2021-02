Une accalmie précaire dans la région de Cabo Delgado

Les attaques des groupes armés sont en nette régression dans la région stratégique de Cabo Delgado, au Mozambique. Une accalmie imputée à l'intensification de la réplique militaire.

En Janvier, des frappes aériennes ont été menées dans le district de Palma, qui abrite un centre d'exploitation de gaz naturel. S'appuyant sur ces récents succès, le président Filipe Nyusi a proposé une amnistie aux insurgés qui voudraient rendre les armes.

Selon l'ONG américaine ACLED, des hélicoptères, militaires ou mercenaires, ont frappé à la mi-janvier plusieurs cibles dans la même zone, bien que les insurgés se soient servis de civils comme boucliers. Le bilan des victimes n'était pas possible à confirmer de manière indépendante.

De plus, la surveillance plus étroite des voies maritimes et des routes limite le ravitaillement en vivres et en armes des insurgés. Après avoir pillé les réserves des villageois, les groupes armés se voient confrontés à un manque de nourriture, une situation qui pourrait jouer en faveur des autorités.

Cependant, plusieurs autres experts, restent plus méfiants, selon eux, il est beaucoup trop tôt pour se réjouir de l'accalmie, les groupes armés pourraient simplement être en train de changer de stratégie.