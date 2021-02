Les aigles du Mali et les lions de l'Atlas en finale du CHAN

Les maliens ont exprimé leur joie mercredi après la qualification des aigles A’ pour la finale du championnat d’Afrique des nations de football, le CHAN.

Comme en quart de finale face au Congo, c’est à l’issue de l’épreuve des tirs au but que les Maliens ont obtenu leur billet face, cette fois-ci à la Guinée.

Cinq ans après les aigles retrouvent une finale du Chan, et dimanche, ils croiseront le Maroc tenant du titre.

"Je pense que la finale Maroc-Mali, c'est une finale qui est méritée sur tous les plans. Le Maroc étant double champion ne peut que défendre ce qui lui revient à l'honneur et je pense aussi, que les Maliens de l'autre côté, ils savent ce qu'ils ont à faire, parce que toute la nation que ce soit le Cameroun, le Mali, nous sommes derrière le Mali.", explique Batchou Gerald, informaticien camerounais.

Ambiance dans le vestiaire malien

Pas surprenant de voir ce Camerounais décidé de prendre fait et cause pour le Mali. Mercredi, en effet, les Marocains, ont douché les espoirs du pays hôte en demi-finale. Les lions de l’Atlas ont dompté les Camerounais par le score sans appel de 4 buts à 0 et tenteront de conserver leur couronne continentale face au Mali.

Victoire des marocains face aux lions du Cameroun

Un doublé qui deviendrait, le cas échéant, le premier de l’histoire du Championnat d’Afrique des nations de football. Rendez-vous dimanche, au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.