En Afrique du Sud, les robots hôteliers du futur

Et si c'était le futur de l'accueil de la clientèle ? Dans cet hôtel sud-africain, à Johannesburg, un robot-concierge veille à l'entrée, répond aux questions et conseille la clientèle de l'établissement.

Des robots humanoïdes, l'Hotel Sky en a trois : Micah, Lexi and Ariel. Un aperçu du futur destiné à attirer les clients dans l'hôtel. Si les automates restent par moments bouche-bée, les ingénieurs espèrent bientôt pouvoir améliorer leur capacité à tenir une discussion.

"On a l'impression que le robot n'est pas si intelligent pour le moment, mais sa base de données de questions et réponses ne cesse de s'enrichir. Avec le temps, plus il y aura de questions sans réponse et plus le personnel posera de questions spécifiques à l'hôtel, plus il semblera intelligent. C'est comme cela que le système d'apprentissage du robot fonctionne", explique Nikhil Ranchod, co-fondateur de CTRL Robotics, la compagnie derrière les robots de l'Hotel Sky.

La technologie au service de la lutte contre la Covid-19

Plus qu'une attraction pour les clients intrigués par ces machines capables de tenir une discussion, les trois robots de l'Hotel Sky sont également d'une grande aide aux employés. Capables de trouver leur chemin dans la plus grande autonomie, et même de prendre les ascenseurs sans une quelconque assistance, les androïdes déambulent dans les couloirs de l'hôtel sud-africain. Grâce à un petit caisson fixé sur leur ventre, ils peuvent même procéder à des livraisons sans-contact dans les chambres des clients.

Un atout majeur alors que les contaminations de Covid-19 sont reparties à la hausse en Afrique du Sud. Room service en distanciation sociale, mission accomplie pour ces robots.