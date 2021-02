La saison 3 de "Grown-ish" est disponible

La bande d'annonce de la troisième saison de "Grown-ish" a été mise en ligne par la chaine Freeforms, autrefois appelée ABC Family. Cette série tournée en 2019 a vu sa diffusion retardée en raison de la pandémie du coronavirus.

Parmi les acteurs, Trevor Jackson ou encore Diggy Simmons, ne manquent pas de mots pour saluer l'impact de cette série sur la société américaine. "Depuis la première saison, nous avons mis l'accent sur l'injustice raciale et l'appropriation culturelle. Ces choses me semblent avoir été amplifiées en 2020, où tout le monde devait faire face à ce qui se passait vraiment dans le monde et voir de quoi il s'agissait. C'est ce qui est bien avec Grown-ish. Nous avons continué à mettre ces choses en évidence, et cela restera donc très pertinent".

"Grown-ish" est la série drivée "Black-ish", diffusée sur ABC depuis sept saisons. Dans cette série adressée aux jeunes publics, Zoey Johnson, dans le rôle de Yara Shahidi vit sa vie à l’université en compagnie de ses amis. La saison 3 voit la bande d’amis, surnommée le gang Cal U, poursuivre ses études alors qu’en parallèle chacun des membres commence à entrer dans le monde du travail. "Avoir une série comme celle-ci est très important, et je pense que Diggy et moi nous incarnons ces rôles de manière naturelle. Nous essayons de montrer que tout n'est pas à sens unique. Nous sommes tous différents. Nous avons des couleurs et idées différentes. Un spectacle comme celui-ci met vraiment cela en évidence", avance Trevor Jackson.

"Notre représentation dans les médias, le cinéma et la télévision, c'est vraiment quelque chose de réel, ce que les gens voient qui n'est pas notre couleur ? Ils ne voient pas ce que nous sommes sous un stéréotype. Donc, pour qu'il y ait plus de représentation et pour montrer que les Noirs, les jeunes hommes et femmes noirs, reçoivent une éducation, qu'ils soient positifs, c'est tout. C'est tout, la représentation de cela".

"Grown-Ish" aborde les questions sociétales, dont le mouvement Black Lives Matter.