Libye : un processus de candidatures ouvert à partir de mardi

C'est un pas supplémentaire qui a été effectué dans le rapprochement ente les camps rivaux en Libye. Ce dimanche, les représentants des deux assemblées, qui sont réunis depuis vendredi à Bouznika, au sud de la capitale marocaine Rabat, ont annoncé q'un processus de candidature serait ouvert à partir de mardi pour les nominations institutionnelles clés.

Moussa Faraj, membre du Haut Conseil d'État de Libye :

"Au cours de cette réunion, il a été passé en revue ce qui avait été précédemment approuvé dans l'article 15 de l'accord politique libyen signé à Skhirat le 17 décembre 2015. Après un dialogue constructif, il a été convenu de former et de nommer des sous-groupes de travail chargés de prendre des mesures de procédure concernant la nomination des postes souverains suivants : le chef de l'autorité de contrôle administratif et son adjoint, le chef du bureau de la comptabilité et son adjoint, le chef de la commission de lutte contre la corruption et son adjoint, et le chef et les membres de la Haute Commission électorale libyenne".

Ces nominations à des postes stratégiques vont faciliter la collaboration avec un organe exécutif intérimaire qui doit être élu la semaine prochaine à Genève (Suisse) et préparer ainsi les élections programmées le 24 décembre 2021.