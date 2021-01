Joe Biden signe plusieurs décrets pour le plan de relance américain

Vendredi, le président des Etats-Unis Joe Biden a signé plusieurs décrets visant à soulager rapidement une économie américaine décimée par la pandémie.

Ces mesures sont des palliatifs au moment où le Congrès examine le plan de relance de 1 900 milliards de dollars proposé par le successeur de Donald Trump. Ces décrets visent à augmenter l'aide alimentaire, à faciliter la demande de prestations gouvernementales et à protéger les travailleurs sans emploi.

"Nous avons les outils pour nous en sortir. Nous avons les outils pour maîtriser ce virus et remettre notre économie sur les rails. Nous avons les outils pour aider les gens, alors utilisons ces outils et utilisons-les maintenant", a lancé Joe Biden.

900 000 nouveaux chômeurs

Le nouveau président des Etats-Unis a ensuite confirmé que la situation ne faisait que s'aggraver : "elle ne s'améliore pas, elle s'enlise même. Hier, nous avons appris que 900 000 Américains de plus étaient à la recherche d'un d'emploi. Ils rejoignent des millions d'Américains qui, sans que ce soit leur faute, ont perdu la dignité et le respect qui vont de pair avec un emploi et un salaire".

Janet Yellen en pôle pour le Trésor

La commission des finances du Sénat a approuvé vendredi la nomination de Janet Yellen au poste de secrétaire au Trésor par Joe Biden. Si cette nomination est approuvée par un vote final, elle sera la première femme à occuper ce poste. Les Républicains ne sont pas d'accord sur certains aspects de sa politique mais les membres de la commission ont déclaré qu'il était important de mettre en place une équipe économique le plus rapidement possible.