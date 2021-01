Une entreprise peut-elle gérer le déploiement des vaccins COVID-19 ? [Business Africa]

- Les vaccins COVID-19 en Afrique -

Les vaccins pour COVID-19 font beaucoup parler d'eux. Les pays s'appuient sur des vaccinations efficaces pour sauver des vies et relancer les entreprises, pour savoir quels vaccins sont disponibles pour les pays d'Afrique subsaharienne et comment le processus fonctionnera, nous avons interviewé Denis Mizne, PDG de la Fondation Lemann, la première à avoir mis en place des essais pour le vaccin Oxford/AstraZeneca au Brésil, qui a le potentiel de changer la donne dans le déploiement d'un vaccin COVID dans les pays africains.

- Marché togolais en ligne à l'épreuve des pandémies -

Créer une entreprise pendant une pandémie peut sembler carrément impossible, d'autant plus que la pandémie COVID-19 a modifié à jamais le paysage des affaires. Alors que certains secteurs comme le voyage et l'hôtellerie ont énormément souffert, d'autres, comme le commerce électronique, ont explosé. Une entreprise au togo a transformé la situation du COVID-19 en une solution commerciale viable.

- Algérie Baisse des recettes pétrolières en 2020 -

L'Algérie, membre de l'OPEP, est confrontée à une pression financière après une chute des revenus de l'énergie durant la pandémie de coronavirus, ce qui a obligé le gouvernement à réduire les dépenses publiques et à retarder les projets d'investissement prévus dans des secteurs comme l'énergie. On attend beaucoup du président nouvellement élu qui a promis à plusieurs reprises de réformer l'économie dépendante du pétrole en développant le secteur non énergétique et en recherchant de nouvelles sources de financement.