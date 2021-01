Garder la foi face à la pandémie de coronavirus

Confrontés à la brutalité de la pandémie de coronavirus, qui a fait près de deux millions de morts en un an, les croyants orthodoxes, juifs, chrétiens, sikhs ou musulmans cherchent dans la prière le réconfort et l'espoir. Souvent privés de leurs lieux de culte et de rassemblements, en ces temps de douleur et de deuil, ils se tournent vers le Ciel, le clergé et les officiants.

"L'autre jour, quelqu'un m’a demandé si je pouvais envoyer un message d'espoir à son beau-frère qui se bat contre la Covid-19 à l'hôpital. J’ai envoyé un message vocal et j'ai reçu la réponse du patient qui me disait merci, car à ce moment-là, il pouvait encore parler. Ce sont des moments que nous célébrons", raconte Jeanene Joy Matthyse, pasteur à l'église protestante de Calvin en Afrique du Sud.

Le confinement et les restrictions ont un impact majeur sur la façon dont les fidèles du monde entier pratiquent leur foi. Pour ceux qui n’ont plus accès leur église, par exemple, c’est elle qui vient à eux.

"L'église est fermée, mais elle s’étend aussi aller au-delà des portes closes. L’église n’est pas un simple bâtiment. Elle existe aussi à l’extérieur. Où que vous soyez, vous êtes l'église. Quand vous marchez dans la rue, vous êtes l'église, dans votre maison, vous êtes l'église. Là où vous vous trouvez, vous représentez le Christ", dit Jeanene Joy Matthyse.

En ces temps de pandémie, le soutien et l'entraide sont une nécessité, particulièrement en Afrique du Sud. Le pays est très fortement impacté et le variant sud-africain de la Covid-19 a renforcé les inquiétudes.