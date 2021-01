Sénégal : la famille de Diary Sow dans le doute

Un peu plus de 10 jours après la disparition de Diary Sow, en France, sa famille ne perd pas espoir. Elle croise les doigts et attend des nouvelles de l’étudiante sénégalaise admise en classe préparatoire dans un lycée parisien.

"_ Nous leur demandons de faire encore plus pour la retrouver. Sa disparition commence à durer et fait de plus en plus de mal à la famille_", explique son oncle.

C’est une course contre la montre qui commence pour la famille. Mais elle peut compter sur l’engagement des autorités sénégalaises qui disent tout mettre en œuvre afin de retrouver la jeune étudiante.

'' Les premiers moments d'effondrement sont passés. Maintenant ce qui est important c'est de voir comment nous mobiliser, pour la retrouver et être aux côtés de sa famille. Donc c'est dans cet état d'esprit là que nous sommes, dans un état d'esprit de nous donner toutes les chances pour la retrouver le plus rapidement possible et la retrouver saine et sauve, c'est ça qui nous intéresse.", souligne Serigne Mbaye Thiam, le ministre sénégalais de l'eau et de l'assainissement.

Diverses informations circulent depuis la disparition de la jeune fille originaire de Malicounda, dans la région Mbour, à 80 kilomètres de Dakar. Elle aurait été aperçue à Toulouse pour la dernière fois. "J'indique que j'ai vu des informations comme quoi elle a été aperçue pour la dernière fois à Toulouse. Non, elle était revenue à Paris, nous en avons la certitude, elle n'a passé que deux jours à Toulouse.", indique le ministre sénégalais de l’eau.

A Dakar, on se pose des questions sur ce qu’il s’est réellement passé le 4 janvier, jour de la disparition de Diary Sow. Et si des chances pour qu’on la retrouve saine et sauve restent encore intactes