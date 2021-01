Ouganda : les élections se tiendront même sans observateurs

L'élection présidentielle ougandaise se déroulera avec ou sans observateurs, a déclaré le président de la commission électorale lors d'une conférence de presse mercredi.

L'élection présidentielle se déroulera coûte que coûte a annoncé ce mercredi le président de la commission électorale, Justice Simon Byabakama, en guise de réponse à l'ambassade des Etats-Unis qui a finalement décliné son rôle d'observateur lors du scrutin de jeudi.

"Vous aviez la possibilité de suivre ces élections et vous avez fait votre choix", a déclaré Justice Simon Byabakama."C'est dommage que bous refusiez finalement de jouer votre rôle d'observateur, mais les élections se dérouleront comme prévu et de la manière dont elles ont été organisées. Elles doivent avoir lieu et elles auront lieu. Oui, les observateurs jouent un rôle important. Nous ne disons pas le contraire, simplement ces élections sont prévus et elles se tiendront."

75% des demandes d'accréditations refusées

L'ambassadrice américaine, Natalie E. Brown, avait annoncé un peu plus tôt dans la journée, son choix de ne pas superviser les élections alors que plus de 75% des accréditations demandées ont été refusées.

"Les résultats seront annoncés dans les 48 heures suivant la fermeture des bureaux de vote", a précisé Justice Simon Byabakama.