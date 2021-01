Dans la ville tunisienne de Gafsa, les habitants manifestent pour des emplois

À Gafsa, l’une des régions les plus marginalisées de Tunisie, les habitants manifestent pour réclamer les infrastructures et les emplois promis par plusieurs gouvernements dans la région.

Principale ressource naturelle du pays, Gafsa, riche en phosphate, est l’un des plus important site minier de la Tunisie.

Les autorités avaient promis ces dernières années plusieurs milliers de nouveaux emplois dans les entreprises publiques locales, dont la société des phosphates de Gafsa et le groupe chimique tunisien, mais les habitants attendent toujours.

Premier rassemblement d’une longue série, cette manifestation est organisée par le puissant syndicat UGTT à l’occasion du dixième anniversaire de l’éviction du président de longue ben Ali.

Les habitants de Gafsa réclament également un hôpital universitaire avec des médecins spécialistes, car la population dit souffrir de la pollution liée aux phosphates :

"Nous demandons des réalisations rapides et un calendrier avec des dates précises, qu'elles soient déclarées publiquement et que la priorité soit donnée aux projets concernant la santé et l'emploi" a déclaréMohamed Sghayer Miraoui, responsable du bureau régional de l'UGTT à Gafsa.

La Tunisie a connu une instabilité politique et sociale au cours des dernières semaines, ainsi que des manifestations dans plusieurs régions.

Le président tunisien Kais Saied a promis en décembre de lancer un dialogue sur les réformes politiques, économiques et sociales, suggéré par l'UGTT.