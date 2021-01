RDC : trois morts dans le naufrage d'une embarcation commerciale

Dans l’est de la République démocratique du Congo, sur le lac Kivu, trois personnes ont perdu la vie après le naufrage d’une embarcation de fortune au niveau de la localité de Nyabirehe.

À ce jour, près de 10 passagers seraient encore portés disparus.

Le naufrage est survenu la nuit de mardi 05 Janvier 2021 aux environs de 20 h :

" J'étais dans la pirogue qui a chaviré et ce qui s’est passé, c'est qu’ aux environs de 19 heures quand on quittait LUHIHI, quand nous sommes arrivés Nyabirehe vers Mushenyi, le bateau a commencé a chaviré, il y a eu une forte vague et il y avait de la pluie on ne savait pas où aller, le capitaine avait perdu la direction et on était très surchargé, alors le bateau a perdu l'équilibre"

décrit Daniel Mutukura, l'un des rescapés.

Pour l’instant, les causes du naufrage sont encore inconnues. Delphin Birimbi, Président du Cadre de Concertation Territorial de la Société Civile de Kalehe a évoqué les conditions climatiques, Dédé Mwamba, l’administrateur du territoire de Kalehe, a dénoncé le « non-respect des règles de navigation ».

L’embarcation assurait une liaison commerciale entre les localités de Luhihi au Sud-Kivu et la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu.

Cet énième naufrage sur le lac Kivu suscite des réactions auprès de la population qui accuse les services de l'État de ne pas réglementé la navigation sur le lac Kivu :

" Le président de la République était ici en avril de l'année dernière quand il avait eu un autre naufrage au centre de Mukwinja ,il avait promis à la population qu'il va construire un port et apporter des bateaux qui aideraient les gens à voyager facilement, mais ça va faire déjà une année rien n'est fait , le gouvernement ne nous répond pas et nous continuons à lancé un cris d'alarme "

Les Congolais attendent du président de la République, Félix Tshisekedi qu’il concrétise sa promesse.

D’après Dédé Mwamba, a ajouté que 56 personnes avaient été secourues.

Les trois corps repêchés des eaux ont vite été inhumés en présence des familles des victimes sous une forte émotion.

Outre ce bilan, plusieurs biens et une somme importante d’argent pour les petits commerçants sont également portés disparus.