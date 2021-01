RDC : qui est l'ex-chef rebelle Roger Lumbala ?

Il était recherché depuis plusieurs années. C’est à Paris que l’ex-chef rebelle Roger Lumbala a été arrêté et est actuellement incarcéré.

Âgé de 62 ans, cet ancien député de l’opposition a aussi été ministre de la RDC entre 2004 et 2005. Mais avant d’entrer en politique, il était à la tête d’un mouvement rebelle soutenu par l’Ouganda : le Rassemblement Congolais pour la Démocratie National.

À cette époque, entre 1998 et 2003, un conflit meurtrier sévit en République démocratique du Congo. Un conflit durant lequel Roger Lumbala et son groupe armé sont accusés plusieurs fois par l’ONU de viols, d’enlèvements, et même de mutilations et de cannibalisme contre des ethnies pygmées dans la région de l’Ituri, au nord-est de la RDC.

Entrée en politique

À la fin de la guerre en 2003, Roger Lumbala se lance en politique sans être poursuivi pour les crimes commis pendant la guerre. Il est d’abord nommé ministre du commerce extérieur. Mais un an plus tard, il est démis de ses fonctions après des accusations de corruption. Il devient ensuite député puis sénateur.

Pour son passé de rebelle, de lourdes charges sont retenues contre lui notamment pour complicité de crimes contre l’humanité. Des crimes graves pour lesquels l’ex-chef rebelle nie toute responsabilité.