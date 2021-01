Rwanda : de nouvelles restrictions face au covid-19

Le Rwanda redoute une deuxième vague de coronavirus. Face à cette appréhension, le pays a adopté de nouvelles restrictions.

A partir de mardi en effet, les déplacements entre les différents districts sont interdits alors que les entreprises doivent baisser leurs rideaux à partir de 18 heures.Un couvre-feu est observé de 20 heures à 4 heures du matin, pour deux semaines supplémentaires.

Seuls sont autorisés, les déplacements pour raison médicale et les services essentiels. Kigali autorise néant moins les visites touristiques. Le secteur étant sa principale source de devises. Pour se déplacer dans le pays, les touristes doivent cependant fournir un test négatif au covid-19. Les bars et les boites de nuit sont fermés depuis mars.

Selon des statistiques publiées par la police, jusqu'à 57,000 personnes ont été arrêtées pour avoir violé les mesures de lutte contre le Covid-19 la semaine courant avant et après Noël, et près de 1.000 véhicules ont été saisis pour non-respect du couvre-feu.

Le taux de positivité des tests effectués au Rwanda est passé de 0,5% début novembre à 7,6% lundi, avec un total de 8.848 infections depuis le début de l'épidémie.

Le gouvernement affirme être en contact avec des fabricants de vaccins - le groupe pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca et la société de biotechnologie américaine Moderna - dans le but d'acheter des doses pour les Rwandais les plus vulnérables.