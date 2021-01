Cameroun : trois morts dans une attaque de Boko Haram

Trois membres d’un groupe d’auto-défense de Kaliari, dans l’extrême nord du Cameroun, ont été tués lundi par le groupe islamiste Boko Haram.

Selon Mahamat Chetima Abba, chef traditionnel et maire de la commune de Mozogo, ces djihadistes venaient du Nigeria. Ce week-end, au moins cent personnes ont été tuées dans l'attaque de deux villages dans l'ouest du Niger. Des exactions ont déjà coûté la vie à plus de 36 000 personnes depuis 2009, et trois millions ont dû fuir leur domicile, selon l'ONU.

Les groupes d'auto-défense, composés de civils, sont notamment chargés de fournir des renseignements ou de servir d'éclaireurs aux soldats. Boko Haram et le groupe Etat islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP)attaquent régulièrement les forces de sécurité, mais aussi des civils, dont des femmes et des enfants, dans l’extrême nord du Cameroun. Ces djihadistes opèrent aussi au Nigeria, au Niger et au Tchad.