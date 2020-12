Anicet-Georges Dologuélé, le temps de la revanche ?

ll est présenté comme le principal rival pour le président sortant lors de la présidentielle de dimanche en RCA. Anicet-Georges Dologuélé ne cache pas son ambition, prendre sa revanche sur Touadera.

Cet ancien Premier ministre du feu président Ange Félix Patassé de 1999 à 2001, avait été battu en 2016 par Faustin Archange Touadera alors qu’il était arrivé en tête du scrutin au premier tour. Un rêve présidentiel brisé aux portes du palais.

Anicet-Georges Dologuélé, 63 ans, tente de rallier les électeurs à sa cause en dénonçant le bilan de l’actuel chef de l’Etat. Et promet de d’inverser la tendance sur le plan économique, non sans faire valoir ses qualités d’économiste.

Dans cette bataille face à Touadera, Dologuélé peut compter sur le soutien de son allié, François Bozizé dont la candidature a été invalidée. L’ancien président disposant, selon des analystes, d’une large base électorale dans le Nord-ouest et le Nord du pays.

Accusé de soutenir les rebelles qui menacent de marcher en direction de Bangui, la capitale, Bozizé peut cependant paraître comme un allié ''encombrant'' pour Dologuélé.