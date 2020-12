Après les inondations, les sud-soudanais craignent désormais la famine

Les sud-soudanais ont les pieds dans l’eau. Des inondations ont touché plus d’un million de personnes cette année, dans plusieurs localités du pays.

"J'ai 48 ans, je n'ai jamais vu de telles inondations de ma vie, cela n'est jamais arrivé à Ganyiel.", affirme James Boarwan, habitant de Ganyiel. Ces mots témoignent, si besoin était encore, de l’ampleur de cette situation quasi-inédite pour le pays.

Le comité international de la Croix-Rouge (CICR) a mis en garde contre les risques croissants de famine et de maladies qui pourraient suivre ces inondations. Selon le gouvernement sud-soudanais et plusieurs agences onusiennes, plus de 7,2 millions de personnes souffriront de malnutrition aiguë à la mi-2021, soit près de 60% de la population.

La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a lancé jeudi un appel d'urgence demandant 3 millions pour venir en aide aux personnes touchées par ces inondations, qui ont notamment frappé l'étât de Ganyiel. Le CICR a mis en garde contre les risques croissants de famine et de maladies, et contre le manque d'accès à des soins médicaux appropriés.

"À Ganyiel, on estime que plus de 50 000 personnes ont été touchées par les inondations, bien sûr, étant donné la capacité limitée d'apporter de l'aide ici, nous avons dû choisir les zones les plus vulnérables et les plus gravement touchées de la région, donc nous avons décidé avec les chefs de communauté, que 3 500 ménages, c'est-à-dire plus de 21 000 personnes, qui sont les plus touchés par les inondations seraient aidés par le CICR", explique Guit Mathew, en charge de la distribution de l’aide au CICR.

Dans le pays, ce sont plus de 100 000 personnes qui ont besoin d’aide. Cette assistance serait destinée aux habitants des États du Jonglei, du Haut-Nil, des Lacs et de l'Unité, durement touchés par les fortes pluies du début du mois.