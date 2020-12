Éthiopie : l'aide humanitaire arrive enfin au Tigré

L'aide humanitaire est enfin arrivée dans la région du Tigré, meurtrit par le conflit armé qui l’opposait au gouvernement fédéral éthiopien.

Sept camions ont apporté du matériel médical et des secours aux tigréens, quelques heures après que le gouvernement ait déclaré avoir rétablie partiellement les connexions électriques et téléphoniques notamment dans la capitale de la région, Mekele.

Le 4 novembre, le gouvernement a lancé une attaque sur la région du Tigré contre le front de libération du peuple du Tigré.

Les habitants du village agricole de Bisober disent que des soldats ont tué des civils en fuite le 14 novembre dernier.

"Ils nous ont demandé qui nous étions, et nous avons répondu que nous n'étions que des paysans et des femmes âgées. Et nous sommes bloquées ici. Ils nous ont dit de ne pas partir parce que les balles volantes peuvent vous tuer. Et ils sont revenus et nous ont dit de sortir et de séparer les hommes des femmes. Ils ont mis les femmes derrière et ils ont tué tous les hommes. Nous avons crié à haute voix mais nous étions impuissants. Nous sommes restés là avec les cadavres et nous sommes partis au bout de deux jours." révèle Jano Admasi, mère de Jano, âgé de 46 ans.

Selon les habitants de Bisober, le premier signe du conflit est apparu il y a sept mois, lorsque des membres des forces spéciales du Tigré ont pris le contrôle des écoles.

Le Premier ministre éthiopien a décrété la victoire en novembre mais le Front de libération du peuple du Tigré s'est engagé à se battre sur L'ONU a fait état de récents affrontements dans la région.