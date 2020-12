L'Egypte reçoit 50 000 doses de vaccins Sinopharm

C'est le premier chargement de vaccins contre le nouveau coronavirus à arriver sur le sol égyptien.

Dans la nuit de jeudi, les autorités égyptiennes ont reçu les premières 50 000 doses de vaccins chinois Sinopharm contre la Covid-19. Un cadeau des Emirats Arabe Unis bienvenu, alors que le pays fait face à une nouvelle augmentation de cas dans les dernières semaines.

Avec plus de 120 000 cas et près de 7 000 morts liée à la Covid-19, l'Egypte reste à ce jour l'un des pays les plus frappé par la pandémie sur le continent.

La campagne de vaccination mise en place par le gouvernement pour tenter d'enrayer une seconde vague devrait donner la priorité au personnel de santé, particulièrement à ceux s'occupant de malades de la Covid-19, ainsi qu'aux personnes atteintes de pathologies comme le cancer.

Plusieurs pays comme le Maroc avait déjà annoncé avoir misé sur le vaccin de Sinopharm pour contrer la pandémie. A en croire les autorités, l'Egypte serait le premier pays africain à recevoir les doses tant convoitées.