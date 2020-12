Les 'Noirs' marginalisés du Yémen

Plus de 3 millions de la population yéménite se retrouve privée de ses droits. La raison : elle est noire de peau. Cette commnunauté , les Muhamashin n'ont droit à aucun service public et ne peuvent pas espérer une reconnaissance de leurs droits.

" Je donne à mes enfants le déjeuner et le dîner une seule fois l'après-midi. Je vais toujours chercher de la nourriture et je demande aux gens. Parfois, mon mari est payé pour le travail qu'il fait, et parfois non. Il apporte souvent un kilo de farine et par moment, il n'apporte rien. Je jure que j'ai cuisiné hier après-midi et que j'ai gardé le peu que nous avions pour aujourd'hui. Nous nous endormons le ventre vide très souvent en plus il n'y a pas d'eau et on passe toute la journée a en chercher" explique une mère désespérée.

Si le cas de cette minorité n'attire pas l'attention, c'est surtout dû au faible taux de médiatisation de leur situation. Les Muhammashin n'ont pas de représentants dans les médias. Les Akhdam comme on les appellent vivent dans des bidonvilles aux bords des grandes villes après avoir été chassés par la guerre.

Les origines des Muhammashin restent confuses, selon la légende, les marginalisés seraient venus d'Afrique, des Éthiopiens chrétiens, ce qui renforcerait davantage les discriminations fondées sur l'appartenance tribale, régionale ou confessionnelle.

Les "Muhammashin" comptent parmi les plus pauvres des pauvres dans le pays le plus pauvre du monde arabe, ravagé par plus de cinq ans de conflit.