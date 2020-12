Analyse économique post-scrutin au Ghana [Business Africa]

Quel sera le coût pour l'économie ghanéenne des élections de 2020 ? Notre correspondant à Accra, Peter Quao Adattor, nous parle de l'optimisme du ministre des finances du Ghana, Ken Ofori Atta.

Pendant ce temps, le président fondateur du Centre Imani pour la politique et l'éducation, basé à Accra, évoque les raisons pour lesquelles la pandémie mondiale ne peut pas expliquer les dettes croissantes contractées par les gestionnaires de l'économie.

Franklin Cudjoe a déclaré : "Cela doit s'expliquer par les dépenses inutiles des gouvernements, ce qui signifie qu'ils s'endettent également. Il est donc clair que la situation de la dette va s'aggraver. Je suis sûr que si le gouvernement faisait ce qu'il veut, il emprunterait encore plus. Il emprunte déjà beaucoup. Il a emprunté près de 150 milliards de cedis ghanéens (26 milliards de dollars) en trois ans. C'est beaucoup d'argent. Et la seule raison pour laquelle nous pouvons maintenir notre dette, c'est lorsque nous commençons à faire les choses de manière raisonnable. Il nous incombe donc de limiter les dépenses. Comme je l'ai dit, 8% du déficit budgétaire de près de 15, 16 % sont dus à des dépenses inutiles, et aucun plan de viabilité de la dette ne peut y remédier. Parce qu'il n'y a pas de plan de viabilité de la dette".

Une augmentation massive des revenus pour les opérateurs de points de vente au Nigéria. Nous nous rendons dans le pays le plus peuplé d'Afrique, où notre correspondant, Michael Dibie, nous explique pourquoi certaines parties prenantes sont mécontentes.

Enfin, l'Ouganda se rapproche du début de la construction d'un oléoduc, car il valide une évaluation de l'impact environnemental.