Centrafrique : la course de pirogue est de retour

Cette compétition de pirogue vieille de l'époque coloniale est célèbre à Bangui. Elle marque le point d'orgue des célébrations du 1er décembre, interrompue avec l'instabilité politique, cette course traditionnelle a été remise au programme en 2016. Pour ces jeunes, la course est l'occasion d'empocher un petit revenu. Les vainqueurs se partagent 1 million de FCFA, l'équivalent de 1.500 euros.

''Y'a beaucoup de gens dans le quartier qui ont envie de faire la course, mais chaque année, ce sont les Mbaka qui gagnent. Mais aujourd'hui, les jeunes sont motivés, pour notre quartier, pour Ngaragba, on est trente personne dans la pirogue et on est décidés" explique un participant.

La compétition oppose les meilleures ethnies de pagayeurs : Mbaka, Sango, Modjombo et Yakoma. Des habitants historiques des berges de la rivière Oubangui qui se disputent le titre depuis des décennies.

Et cette année encore, les Mbaka, de la région forestière de la Lobaye ont raflé les cinq premières places. En plus du gain, cette course de pirogue met en avant la solidarité communautaire dans un pays déchiré par une guerre civile. Les autorités voient dans cette compétition l'occasion de rapprocher les adversaires d'hier afin d'en faire des amis.