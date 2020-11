Une oeuvre d'art géante pour sensibiliser les enfants en danger au Yémen

En Angleterre, un groupe d'artistes a créé un immense portrait d'un jeune enfant, pour mettre en lumière la situation critique des enfants au Yémen.

Le portrait créé par le collectif "Sand In Your Eye" a reproduit le visage d'un enfant composé de 6000 figurines grandeur nature d'enfants en train de jouer.

Pour Jamie Wardley, artiste et fondateur de Sand In Your Eye, le rapport de l'agence des Nations Unies pour l'enfance a été un élément déclencheur qui a initié le projet :

"Nous avons regardé le rapport de l’UNICEF qui disait que les enfants du Yémen étaient vraiment sous la pression du changement climatique et de la guerre, mais ensuite la COVID-19 est arrivée et cela a perturbé aussi l'approvisionnement en nourriture et en médicaments. Nous avons donc examiné la question un peu plus en profondeur. Et l'UNICEF disait que 6 000 enfants pouvaient mourir chaque jour pour ces mêmes raisons".

Grâce à l'art, le groupe Sand in Your Eye œuvre à illustrer ce rapport de l’UNICEF et à vulgariser les données en les rendant plus concrètes.

"Vous savez, on ne peut pas regarder un enfant qui est vraiment, vraiment mal et ne pas être affecté par lui, et puis je pense que l'art aide aussi à visualiser, à faire des représentations visuelles de choses qui sont assez difficiles à comprendre. » révèle Jamie Wardley.

Les mauvaises infrastructures de santé du Yémen ne sont pas préparées à lutter contre la pandémie après cinq ans de guerre entre une coalition militaire dirigée par les Saoudiens et les rebelles Houthi soutenus par l'Iran.