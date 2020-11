RDC : "Sheka" condamné à perpétuité pour crimes de guerre

C**'est un signal fort qui a été envoyé contre l'impunité des groupes armés en République Démocratique du Congo**. Au terme d'un procès qui a duré deux ans, Ntabo Ntaberi, alias "Sheka", a été condamné à la perpétuité pour "meurtre, viol, esclavage sexuel, enrôlement d'enfants de moins de 15 ans".

Alors que l'est du pays est ravagé par l'insécurité depuis plus de 25 ans, la condamnation de l'ancien chef de guerre par un tribunal militaire à Goma est un premier pas pour la réparation des nombreuses victimes du conflit.

"L'Est de la RDC n'avait encore jamais connu un procès d'une telle envergure. Dans tout les cas on vient de vivre un moment historique. Sheka a été reconnu coupable pour crime de guerre, c'est quelqu'un que personne pensait voir un jour sur le banc des accusé donc juste pour ça, c'est un énorme pas à l'avant pour la justice" s'est réjouie Elsa Taquet, conseillère juridique de la région Grands Lac pour TRIAL International.

La défense n'a pas fait savoir si elle ferait appel ou non.

Avant de se rendre aux Casques bleus de la Mission des Nations unies au Congo (Monusco) en 2017, "Sheka" avait dirigé la milice (NDC), le Nduma Defense of Congo. Sous couverture d'une lutte contre les rebelles hutus rwandais des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) dans le Nord-Kivu, il s'était livré à des exactions contre des populations de la région de l'Est de la République Démocratique du Congo.

Avec trois co-accusés, il était poursuivi pour des crimes graves contre les civils, notamment des femmes et des enfants entre 2010 et 2017 dans le territoire de Walikale. "Entre le 30 juillet et le 2 août 2010, des attaques contre 13 villages (...) avaient fait 287 morts, alors que 380 femmes, hommes et enfants avaient aussi été violés. Le NDC a, en outre, recruté au moins 154 enfants dans ses rangs", selon le communiqué des Nations unies qui avait mené une enquête. Parmi les trois co-accusés, l'un a également été condamné à perpétuité, un autre à 15 ans de prison et le dernier a été acquitté, selon ce verdict rendu par la cour militaire opérationnelle du Nord-Kivu.

"Signal fort"

"Nous sommes satisfaits de ce verdict, c'est un signal fort pour les autres seigneurs de guerres (...) Les victimes seront un peu soulagées", a réagi auprès de l'AFP Maitre Kahindo Fatuma, porte-parole du collectif des victimes.

"Les autorités ont prouvé aujourd'hui qu'elles étaient capables de mener à bout une affaire incroyablement complexe, tant juridiquement que d'un point de vue sécuritaire", a déclaré de son côté Daniele Perissi, responsable du programme Grands Lacs de l'ONG TRIAL International.

La condamnation de Sheka "marque un pas important dans la lutte contre l'impunité au Congo et témoigne du courage des survivants et activistes qui se sont battus pour obtenir justice malgré les risques encourus", a estimé Thomas Fessy, chercheur principal pour le Congo à Human Rights Watch.

Le NDC existe toujours sous le nom de NDC-Rénové. En juillet dernier, une fraction du NDC-R a renversé le chef du mouvement, Guidon Shimiray Mwissa, en l'accusant de "violations graves". Les nouveaux dirigeants du mouvement affirmaient aussi leur volonté de "déposer les armes".

Des dizaines de groupes armés sont encore en activité dans l'Est de la RDC. "Près de 1.300 civils ont été tués dans divers conflits entre des groupes armés et des forces de sécurité en République démocratique du Congo (RDC) au cours des huit derniers mois", avait indiqué les Nations unies en juin, au sujet des trois provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Le groupe le plus redoutable est sans doute les Forces démocratiques alliées (ADF), accusées d'avoir tué au moins 811 civils dans la région de Beni depuis le 31 octobre 2019.