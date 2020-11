Un nul et un but exceptionnel de Mahrez envoient l'Algérie à la CAN

Après le Sénégal, c'est une autre place forte du football continental qui a décroché sa qualification pour les phases finales de la compétition.

Après trois victoires sur la Zambie (5-0), le Botswana (0-1) et le Zimbabwe (3-1), les joueurs de Djamel Belmadi se sont contentés lundi d'un partage des points face au Zimbabwe (2-2) au National Sports Stadium d'Harare pour s'assurer définitivement la première place dans le groupe H.

Un quatrième succès tendait pourtant les bras aux champions d'Afrique en titre. Les Algériens avaient fait le plus dur en inscrivant deux buts en fin de première période : tout d'abord sur une tête surpuissante d'Andy Delort à la 34e minute puis sur un chef d'oeuvre de Ryad Mahrez, quatre minute plus tard. La star de Manchester City profitait d'une longue ouverture de Saïd Benrahma pour s'emmener le ballon d'une aile de pigeon et ridiculiser la défense du Zimbabwe sur un enchaînement de feintes et un tir imparable (0-2).

Le Zimbabwe évite une deuxième défaite

Le suspense semblait tuer sur ce coup de génie de Mahrez et pourtant le Zimbabwe, deuxième du groupe, offrait une belle réaction en réduisant le score juste avant le repos sur un coup-franc pleine lucarne de Knowledge Musona (1-2). A la 80e minute, Prince Dube signait son entrée en jeu en égalisant sur corner (2-2).

Avec désormais 10 points, l'Algérie conserve 5 longueurs d'avance sur le Zimbabwe. Dans l'autre rencontre du groupe H, le Botswana a battu la Zambie par un le plus petit score de 1-0, avec un but de Mosha Gaolaolwe à la 6e minute.

Les matches du 16 novembre

Groupe B : Malawi - Burkina Faso 0-0

Groupe B : Soudan du Sud - Ouganda 1-0

Groupe D : Gambie - Gabon 2-1

Groupe F : Mozambique - Cameroun 0-2

Groupe H : Botswana - Zambie 1-0

Groupe H : Zimbabwe - Algérie 2-2

Groupe I : Eswatini - Congo 0-0