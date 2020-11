"Les Mamans du Congo", un quintette par des femmes, pour les femmes

Mettre leur quotidien en musique, avec pour simples instruments, des ustensiles de cuisine. Ajouter de la danse et du partage, voilà la recette du quinquet "Les mamans du Congo". Ce groupe est composé uniquement de femmes unies par les mêmes traditions et des tourments communs. Elles les exorcisent, ensemble, grâce à leurs chansons, et même un spectacle.

"L'idée de créer le groupe Les Mamans du Congo m'est venue à travers tout ce que je fais dans la journée. En fait, c'est la vie de tous les jours, tout ce que nous faisons dans la vie. Parce qu'une mère africaine, en particulier une mère congolaise, est toujours obligée de travailler tous les matins : faire la vaisselle, laver le linge, tout laver. Pour oublier cette souffrance, on a l'habitude de chanter. Quand on travaille, on chante des chants d'église et sur cette base, j'ai eu l'idée de créer un spectacle qui refléterait l'image de la femme africaine, de la femme congolaise. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a des ustensiles de cuisine", explique la fondatrice et chanteuse du groupe, Gladys Samba, connue aussi sous le nom de Mom Glad.

Au-delà de la musique, ces femmes engagées ont créé une association baptisées, "Femmes au foyer". Dans cet espace, des bénévoles enseignent aux jeunes mères à gérer et à organiser leur vie au quotidien afin de leur permettre d'être plus indépendantes.

"L'association a fait beaucoup pour moi. Avant, je ne pouvais même pas me procurer le nécessaire pour la maison. Grâce aux conseils de l'association, j'ai appris à acheter des assiettes et à aménager ma maison, à conseiller mes enfants aussi, pour bien les éduquer et mieux les encadrer", raconte Alida Tombo, une jeune maman.

Les chansons de Mamans du Congo sont un mélange de rap et de musique traditionnelle qui délivrent toujours un message axé sur l’émancipation des femmes. Pourtant, ces dernières sont souvent rattrapées par de lourdes traditions. Pour elles, concilier musique et maison reste difficile.

"Dans l'aventure du groupe, nous avons eu plusieurs complications avec certaines femmes qui avaient été menacées chez elles après avoir participé à un spectacle. Ces femmes ne sont pas revenues parce que leurs maris leur avaient dit de choisir entre la musique et la maison", dit Faustin Keoua Leturmy, l'agent des Mamans du Congo.

Le groupe Les Mamans du Congo connaît un énorme succès au Congo et a mené des tournées en Afrique, mais aussi en Europe. Pour le moment, la pandémie de Covid-19 a mis fin aux spectacles en public. Mais pleines de ressources, les mamans du Congo poursuivent leurs répétitions, chez elle, jusqu’à la sortie d'un album mi-novembre.