Flore, entraîneuse de foot "heureuse" d'une équipe de joueurs amputés

Elle s’appelle Flore Tchuendom, elle est entraîneuse de football et elle coache une équipe de 13 joueurs, des hommes qui partagent la même passion qu’elle et qui ne laissent pas leur différence les empêcher de la pratiquer. Ils sont amputés. Flore connaît bien ce traumatisme. Au-delà du foot, c’est aussi ce qui l’a décidé à s‘investir et à partager son expérience.

"J'adore le football depuis longtemps, mais je ne me voyais pas entraîner une équipe de foot. Je m’investis dans une association pour amputés et c’est ce qui m'a poussé à former ces joueurs. Dans cette association, il y a beaucoup de jeunes gens et je me suis demandée ce que je pouvais faire pour les aider. Puisque je fais partie des sphères du football, j’ai pensé que je pouvais partager mon expérience avec eux", explique l’entraîneuse Flore Tchuendom.

Flore et son équipe ont commencé à s’entraîner il y a un an. Les entraînements n’ont rien à envier à ceux des personnes valides. La résilience des joueurs de l’équipe est à toute épreuve.

"Au début, c'était difficile, mais en voyant des personnes amputées comme moi, j'ai pensé : "Ce n'est pas la fin du monde ; tu peux y aller et vivre avec ton handicap, cela ne doit pas être insurmontable". J'ai appris à vivre avec. Nous nous adaptons et nous nous amusons", dit Théophile Foguou, le capitaine de l'équipe.

De l’aveu du président du club, mettre une femme à la tête de l’équipe était un choix tactique. Selon lui, les joueurs auraient été "plus frustrés et moins à l’aise face à un homme".

Flore leur redonne confiance et c’est une belle victoire aussi pour elle. "Je suis heureuse de donner le sourire aux garçon, vraiment très heureuse", conclut-elle, avec un grand sourire.