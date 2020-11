Guinée : Condé parade en vainqueur à Conakry

Après avoir vu les recours de l'opposition rejeté, Alpha Condé, reconduit à la tête de la Guinée, paradait dans les rues de Conakry. Le président guinéen a remportée sa troisième élection présidentielle, dans un climat pourtant extrêmement tendu. Dans les mois qui précédait l'élection, la révolte d'une partie de la population avait dégénéré en violences, qui ont coûté la vie à des dizaines de civils.

"Malgré toutes les menaces, malgré tout, le peuple de Guinée s’est massivement mobilisé, particulièrement les femmes et les jeunes ont massivement voté. On a eu presque 80 % de participants parce que si on enlève les bulletins nuls qui font 3% on arrive au dessus de 80% donc le peuple guinéen a montré non seulement sa volonté de démocratie mais surtout sa détermination à défendre sa souveraineté. Depuis 1958, le peuple a montré que, en Guinée c’est le peuple guinéen qui décide, et personne d’autre" a déclaré le président guinéen Alpha Condé.

Si la Cour constitutionnelle juge le scrutin "régulier", les Etats-Unis, la France et l'Union Européenne ont émis des doutes sur la crédibilité du résultat. En tout cas l'opposant principal Cellou Dalein Diallo a déjà dit qu'il ne comptait pas baisser les bras.