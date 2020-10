Algérie : La grande mosquée d'Alger sera inaugurée mercredi

La grande mosquée d'Alger, la troisième plus grande du monde et la plus monumentale d'Afrique, a été inaugurée mercredi lors d'une première prière collective.

Les Algériens doutent que l'initiative du président Abdelmadjid Tebboune d'organiser un référendum constitutionnel apporte un changement politique significatif dans la nation nord-africaine.

L'Algérie est secouée depuis le début de l'année 2019 par des protestations populaires qui se poursuivent après avoir forcé le vétéran président Abdelaziz Bouteflika à démissionner.