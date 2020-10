Cameroun : le terrorisme frappe un collège

L'attaque s'est produite samedi matin à Kumba, dans le sud-ouest du Cameroun. Plusieurs hommes lourdement armés, des separatistes ambazoniens, ont pénétré dans une école du chef lieu du departemnet de la Mémé tirant à bout portant sur les élèves et leurs professeurs.

Le premier bilan fait état de 6 enfants tués et 8 gravement blessés.

Le sous-préfet Ali Anougou, rapidement sur les lieux du drame, ne cachait pas sa colère : "Une école privée vient d’être attaquée par les terroristes séparatistes et au moins 6 élèves ont été tirés à bout portant et d’autres sont déjà morts, et d’autres sont dans des conditions critiques. L’administration condamne en des termes forts les actes terroristes de ces barbares à Kumba ce jour. Je demande à la population de se lever afin de combattre ces terroristes, nous devons mettre fin à ceci. Nos enfants doivent aller à l’école, ils ne doivent pas être des cibles parce qu’ils réclament leur éducation", a-t-il confié au correspondant d'Africanews, Joël Honoré Kouam, présent sur place.

L’impact sur le corps des enfants et dans les salles de classes témoignent de l’ampleur de l’attaque. Cet élève raconte l'horreur de l'attaque sous couvert d anonymat :

"Nous étions en cours de français quand les tirs ont commencé. Je n'ai pas attendu, je me suis enfui. Il y avait des tirs de partout dans le campus. Quand je suis revenu dans le bâtiment, il y avait des corps de camarades sans vie dans les classes de primaire. Je n ai rien pu faire d'autre que sauver ma vie."

Cette attaque fait suite a la confirmation le mois dernier de la condamnation à la prison à vie prononcée en 2018 contre Sisiku Ayuk Tabe, le leader des séparatistes ambazoniens.

La république d’Ambazonie ou Amba Land est le nom donné par les terroristes indépendantistes anglophones du Cameroun à l’ancien Cameroun du Sud, non reconnu internationalement.