Des femmes militent pour un maquillage universel

Depuis de nombreuses années, les femmes noires de différentes pigmentation osent exprimer leur indignation et désarroi face au manque de produits de beauté et de maquillage pour les peaux les plus foncées.

Partout dans le monde, certaines spécialistes dermatologues, ou encore maquilleuses encouragent ces femmes à prendre la parole pour pousser l’industrie des cosmétiques à servir toutes les teintes.

A Perth en Australie, Rumbidzai Mudzengi, maquilleuse zimbabwéenne, a créé ses propres ateliers de maquillage, où la beauté de toutes les nuances est célébrée.

Elle révèle ce qui l'a motivé à entreprendre ces rencontres : "Je pense que malheureusement souvent, nous ne voyons qu'une seule teinte, ou qu'une seule couleur est représentée tout le temps. La plupart du temps, on a l'impression qu'il n'y a pas de place pour nous, et je veux que les jeunes réalisent qu'il y a une place pour eux. Si on veut servir quelqu'un, on doit le faire jusqu'au bout et en s’occupant de tout le monde, c'est vraiment aussi simple que ça, ca devrait être la raison pour laquelle on se lance dans les affaires".

Pour de nombreuses femmes et filles, l'expérimentation du maquillage est divertissante et amusante.

Pour d’autres qui sont obligés de multiplier les recherches ou de se rendre dans des boutiques spécialisées ; l’expérience s’avère être décourageante. Elles peinent à trouver le bon endroit, ou la simplement la bonne teinte dans les produits qui leur sont proposés. Il faut parfois faire des recherches en préalable puis se déplacer dans des boutiques spécialisées à de très longues distances.

Pour certaines femmes, ce problème est courant chez les grandes marques de commerce, qui ne s'adressent souvent qu'aux peaux claires et moyennes.

Toutefois, au fil des années, de nouvelles enseignes voient le jour ; à l’instar de la marque Fenty Beauty de la pop star Rihanna, ou encore de la marque de l’entrepreneuse française d’origine sénégalaise Hapsatou Sy.

D’autres enseignes bien établies avaient entamé leur développement avec de nouvelles gammes.

C’est le cas de Mac Comestics, Estée Lauder ou encore Make up forever.

Aujourd’hui toutefois, dans les grandes comme dans les plus petites villes, les détaillants locaux de maquillage disent proposer une grande variété de produits pour toutes les couleurs de peau

Dans la pratique ; certaines jeunes femmes aux peaux foncées avouent devoir se diriger vers des boutiques spécialisées tout en étant assuré de payer un panier au montant plus élevé.